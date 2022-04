C’è grande attesa per il Gran Galà Calcio Serie B 2022. Dopo due anni di assenza forzata, a causa del Covid-19, tornerà a settembre la cerimonia di premiazione ‘Gran Galà del Calcio Serie B 2022 – Top 11′. A settembre (evento spostato proprio in queste ore da metà maggio a settembre 2022) si terrà nella città di Rimini, nel cuore della Riviera Romagnola, la 13^ edizione della manifestazione che unisce sport a lifestyle. La città capitale del divertimento è pronta ad ospitare e premiare i giocatori della serie cadetta (Top 11 Serie B) che si sono contraddistinti nell’ultima stagione sportiva.

Calciatori, manager e big della tv partecipano da oltre un decennio al ‘Gran Galà di Serie B’, tenutosi negli ultimi anni al club Coconuts di Rimini, al ristorante Frontemare e all’Hotel Savoia di Rimini, con tanto di aperitivo e cena di gala, accompagnata dalla consueta premiazione della Top 11 della Serie B. L’evento, condotto dall’organizzatore giornalista Beppe Indino e Valentina Ballarini (Sportitalia) con la partecipazione di personaggi come Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà, viene trasmesso ogni anno in diretta televisiva sul canale Sportitalia: in programma come sempre collegamenti anche con 90° minuto e altri programmi calcistici. Per questa edizione 2022 sembrano essere tra i favoriti all’ingresso nella Top 11 2021-2022 i calciatori Massimo Coda, Gabriel Strefezza (Lecce) e Gabriel Charpentier (Frosinone); molto dipenderà dalle performance individuali e dai risultati da qui alle prossime partite. Si parla, tra i favoriti, anche di Manuel De Luca (Perugia), Mirko Maric (Crotone), Gianluigi Buffon e Franco Vàzquez (Parma), Carlos Augusto (Monza). Se lo giocheranno loro, a quanto pare, un posto nel ranking Top11 serie B.

Alle scorse edizioni del Gran Galà di Rimini hanno partecipato volti noti quali Arrigo Sacchi, Adrian Ricchiuti, Alberto Cavasin, Mario Petrone, Roberto Rambaudi, Andrea Consigli, Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, il cobra “Andrea Soncin”, Aurelio Andreazzoli, Matteo Brighi, Riccardo Orsolini, Sebastiano Luperto; oltre a questi le showgirl e fashion influencer Gloria Bianchi, Alessia Macari e Mara Carati, i dirigenti sportivi Gabriele Zamagna (Atalanta), Leandro Rinaudo, Davide Vagnati, Sandro Mazzola, Gianluca Petrachi, i giornalisti Valentina Ballarini, Alfredo Pedullà, Michele Criscitiello, Paolo Paganini, Nicola Binda, Alfredo Pedullà, Mara Ortenzi, Giuseppe Del Bianco, Ivan Zannoni, Riccardo Giannini, Maurizio Fabbri, gli arbitri Daniele Chiffi, Luca Massimi e tanti altri ancora. Insomma, lo spettacolo a Rimini è garantito ogni anno. Per il 2022 non resta che attendere il mese di settembre per “vedere all’opera” la Top 11 serie b 2021-2022. Di seguito i nomi della Top 11 scelti per l’annata 2019 (ultima edizione tenutasi al Coconuts Rimini), votati da tutti gli allenatori del calcio cadetto.

PORTIERI: Brignoli (Palermo); DIFENSORI: Sabelli (Brescia), Augello (Spezia), Romagnoli (Brescia), Lucioni (Lecce); CENTROCAMPISTI: Jajalo (Palermo), Bisoli (Brescia), Verre (Perugia); ATTACCANTI: Okereke (Spezia), Donnarumma (Brescia), Torregrossa (Brescia), La Mantia (Lecce); ALLENATORE: Liverani (Lecce); MIGLIOR GIOVANE: Tonali (Brescia); SQUADRA RIVELAZIONE: Cosenza; MIGLIOR ARBITRO: Massimi (Termoli).