“Non doveva farmi questo”. Ex gieffina scopre la verità e si vendica: c’entra Giulia Salemi

Dopo aver scoperto la verità l’ex gieffina si è vendicata. In tutto ciò c’entra Giulia Salemi.

Il GF Vip 6 è ormai alle spalle ma i dissapori nati nella casa più spiata d’Italia hanno degli strascichi. Protagonista del programma e delle ultime ore è Manila Nazzaro le cui esternazioni sono state rivolte verso un’altra ex protagonista del Grande Fratello Vip: Giulia Salemi. L’ex Miss Italia nei giorni scorsi ha contratto il Covid ma nulla di allarmante coma ha fatto sapere Lorenzo Amoruso: “Ha un leggero raffreddore e qualche dolorino vario ma tutto sommato sta abbastanza bene”.

Manila Nazzaro amareggiata dalle parole di Giulia Salemi

Nelle scorse ore però Manila Nazzaro ha deciso di rompere il silenzio enunciando il suo rammarico: “Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che ‘il tempo è galantuomo’ e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi”.

Le parole di Giulia Salemi a cui ha fatto riferimento la showgirl foggiana sono le seguenti: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip, ma in un altro programma. Onestamente ho fatto due GF Vip perché è una mano dall’alto per tutti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”.

Manila ha poi proseguito dicendo: “Tutto ok ragazzi/e. Ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi”.