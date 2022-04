Sassuolo Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

L’occasione di chiudere la corsa al quarto posto, in caso di vittoria, per la Juventus è ghiotta: con le sconfitte di Roma e Fiorentina, i 3 punti sul campo dei neroverdi farebbero fare ai bianconeri un importante balzo in avanti verso l’obiettivo stagionale. Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, Allegri chiede ai suoi un altro sforzo: in attacco verrà riproposto il tridente Dybala, Morata, Vlahovic con Zakaria e Rabiot a centrocampo (e Danilo riportato in difesa). Nel Sassuolo torna arruolabile Berardi, che ha saltato le ultime due partite, e Dionisi si affida a lui per scardinare la difesa bianconera.

Sassuolo Juventus, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic

Sassuolo Juventus, i precedenti

In 8 confronti al Mapei Stadium, la Juventus ha vinto 5 volte, con 1 vittoria neroverde e 2 pareggi. Lo scorso anno i bianconeri vinsero per 3-1 con le reti di Rabiot, Ronaldo e Dybala con gli ultimi due che segnarono il gol numero 100 con la Juventus. Lo storico successo del Sassuolo risale invece alla stagione 15/16 quando, alla decima giornata, fu decisiva una punizione di Sansone. Fu quello il punto più basso della stagione dei bianconeri che, dal decimo posto, cominciarono una rimonta che li avrebbe portati a vincere il quinto scudetto consecutivo.

Sassuolo Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).