Manchester City Real Madrid, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il Real Madrid non ha mai vinto in casa del Manchester City

A un passo dalla gloria: Real Madrid e Manchester City si sfidano stasera nell’andata delle semifinali di Champions League. Il Citizens partono forse leggermente favoriti, ma il cuore e l’esperienza del Real possono fare la differenza così come successo contro PSG e Chelsea. Per entrambi gli allenatori ci saranno delle assenze importanti: Guardiola non potrà contare su Cancelo, squalificato, mentre Ancelotti rinuncerà a Casemiro che non è al meglio.

Manchester City Real Madrid, le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius

Manchester City Real Madrid, i precedenti

Il Real Madrid non è mai riuscito a vincere in casa del Manchester City. Nel 2012, nei gironi di Champions, ci fu un pareggio per 1-1 siglato dalle reti di Aguero e Benzema. Nel 2016 le due squadre si incontrarono in semifinale e ci fu un pareggio per 0-0 nella gara di andata (passò successivamente il Real, vincendo 1-0 il ritorno). Infine, nel 2020, il City si impose a domicilio per 2-1 con i gol di Sterling e Jesus a cui rispose il solo Benzema.

Manchester City Real Madrid, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 (numero 5 digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite), Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport 4K (numero 213), Sky Sport (numero 251).