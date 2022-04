Road to NFL Draft 2022 – La situazione delle franchigie della AFC

Dopo la scoppiettante Free Agency siamo ormai prossimi al Draft 2022. Cosa cercheranno le franchigie NFL? Cerchiamo di capirlo ed in questa prima puntata iniziamo dalla AFC

AFC North

Cincinnati Bengals

Chi ha lasciato: WR Auden Tate, OG Quinton Spain, OT Riley Reiff, TE C.J. Uzomah, DT Larry Ogunjobi, CB Vernon Hargreaves, CB Darius Phillips, C Trey Hopkins, CB Trae Waynes

Chi è arrivato: OG Alex Cappa, OG/C Ted Karras, TE Hayden Hurst, OT La’el Collins

PICKS: Round 1 Pick 31, Round 2 Pick 63, Round 3 Pick 95, Round 4 Pick 136, Round 5 Pick 174, Round 6 Pick 209 e Round 7 Pick 252.

Cosa manca: La squadra è quasi completa ma mancano un CB, fondamentale, ed un DT per completare la difesa. Inoltre un LB nei primi 2 round potrebbe essere importante per dare profondità ad un reparto poco avvincente e, soprattutto, poco carismatico. I late round saranno, invece, la giusta occasione per dare profondità ai reparti RB, TE, WR e S, dove all’ottima qualità degli starter è necessario aggiungere backup di prospettiva.

Cleveland Browns

Chi ha lasciato: WR Rashard Higgins, DT Malik Jackson, EDGE Jadeveon Clowney, LB Malcom Smith, LB Mack Wilson, C JC Tretter, TE Austin Hooper

Chi è arrivato: WR Amari Cooper, LB Chase Winovich, QB DeShaun Watson, QB Jacoby Brissett, C Ethan Pocic, P Corey Bojerquoz, DE Isaac Rochel

PICKS: Round 2 Pick 44, Round 3 Pick 78, Round 3 Pick 99, Round 4 Pick 118, Round 6 Pick 202, Round 7 Pick 223 e Round 7 Pick 246.

Cosa manca: L’arrivo di Watson ha dato vigore ai Browns dopo la deludente stagione 2021. Offense quasi completa alla quale manca un terzo WR ed un secondo TE, con l’incognita C dopo l’addio di Tretter e l’arrivo di Pocic. In difesa manca un DL e serve qualcosa profondità per la pass rush. Senza il primo round potrebbe essere dura trovare giocatori pronti.

Baltimore Ravens

Chi ha lasciato: C Bradley Bozeman, WR Sammy Watkins, DT Brandon Williams, EDGE Justin Houston, S DeShon Elliot, OT Alejandro Villanueva, WR Miles Boykin

Chi è arrivato: S Marcus Williams. OT Morgan Moses, OLB Za’Darius Smith, DT Michael Pierce

PICKS: Round 1 Pick 14, Round 2 Pick 45, Round 3 Pick 76, Round 3 Pick 100, Round 4 Pick 110, Round 4 Pick 119, Round 4 Pick 128, Round 4 Pick 139, Round 4 Pick 141 e Round 6 Pick 196.

Cosa manca: L’OL è priva del C dopo l’addio a Bozeman ed anche il RT (Moses) non sembra la soluzione all’addio di Villanueva. Inoltre, non farebbe male un altro WR con mani affidabili. Gli addii di Williams e Houston rendono indispensabile l’innesto di un DL ed anche di un altro EDGE. L’innesto più importante per la defense è sicuramente un LB mentre per quanto riguarda la secondaria servono delle buone seconde linee.

Pittsburgh Steelers

Chi ha lasciato: QB Ben Roethlisberger, OG Trai Turner, WR JuJu Smith-Schuster, WR Ray-Ray McCloud, WR James Washington, TE Eric Ebron, OT Zach Banner, LB Joe Schobert, CB Joe Haden

Chi è arrivato: QB Mitchell Trubinski, C Mason Cole, OL James Daniels, S Levi Wallace, LB Miles Jack, WR Gunner Olszewski, WR Miles Boykin

PICKS: Round 1 Pick 20, Round 2 Pick 52, Round 3 Pick 84, Round 4 Pick 138, Round 6 Pick 208, Round 7 Pick 225 e Round 7 Pick 241.

Cosa manca: Dire un QB è ingeneroso verso la scommessa Trubisky ma pensare che l’ex Bears sia la soluzione per il futuro è utopia. Il lavoro sulla OL è stato intelligente ma qualcosa in più può essere fatto mentre sembra evidente che manca un WR ed un vice Harris affidabile. Per quanto riguarda la defense rimane il reparto trainante della squadra e, al netto degli arrivi di Jack e Wallace, è rimasta pressoché invariata. In generale tra LB e secondaria serve freschezza e maggiore qualità tra le seconde linee.

AFC East

New York Jets

Chi ha lasciato: WR Jamison Crowder, WR Keelan Cole, TE Tyler Kroft, DT Nathan Shepherd, LB Jarrad Davis, S Marcus Maye, DL Folorunso Fatusaki, LB Blake Cashman, TE Ryan Griffin

Chi è arrivato: OG Laken Tomlisson, TE C.J. Uzomah, CB D.J. Reed, S Jordan Whitehead, DE Jacob Martin, TE Tyler Conklin, Greg K Zuerlin

PICKS: Round 1 Pick 4, Round 1 Pick 10, Round 2 Pick 35, Round 2 Pick 38, Round 3 Pick 69, Round 4 Pick 111, Round 4 Pick 117, Round 5 Pick 146 e Round 5 Pick 163.

Cosa manca: Dopo la prima stagione di Saleh, i Jets hanno forse capito cosa bisognava sistemare e ci stanno provando. L’offense ha bisogno in un altro WR e di un paio di back-up in OL mentre per il resto sembra di buonissimo livello anche se appesa alla crescita dell’ex rookie QB Wilson. La defense con il ritorno di Lawson ha bisogno di un LB da affiancare a Mosley, un CB, un NB, una Safety ed un EDGE per dare profondità alla pass rush.

Buffalo Bills

Chi ha lasciato: WR Emanuell Sanders, DT Vernon Butler, DE Mario Addison, DT Harrisonon Phillips, CB Levi Wallace, OG Jon Feliciano, OT Daryl Wylliams, WR Cole Beasley, DT Star Lotulelei

Chi è arrivato: OG Rodger Saffold, DT Tim Settle, DT DaQuan Jones, TE O.J. Howard, OLB Von Miller, DT Jordan Phillips, DE Shaq Lawson, QB Case Keenum, RB Duke Johnson, WR Jamison Crowder, OT David Quessenberry

PICKS: Round 1 Pick 25, Round 2 Pick 57, Round 3 Pick 89, Round 4 Pick 130, Round 5 Pick 168, Round 6 Pick 185, Round 6 Pick 203 e Round 7 Pick 231.

Cosa manca: La squadra sembra molto competitiva ma qualche carenza c’è. Dopo le partenze di Williams e Feliciano è arrivato solo Saffold e, pertanto, manca un OG. La contemporanea partenza di Sanders e Beasley potrebbe rendere necessario spendere una pick per un WR e, inoltre, c’è sempre il solito problema dell’assenza di un RB di qualità. La difesa ha bisogno di un CB per sostituire Wallace ed un LB per completare un reparto dove al momento a parte Edmunds e Milano c’è poco di affidabile.

Miami Dolphins

Chi ha lasciato: WR Will Fuller, CB Jason McCourty, RB Phillip Lindsay, WR Devante Parker

Chi è arrivato: RB Chase Edmonds, WR Cedrick Wilson, QB Teddy Bridgewater, DB Keion Crossen, OG Conor Williams, FB Alec Ingold, RB Rahhem Monstert, WR Tyreek Hill, LT Terron Armstead, P Thomas Morstead

PICKS: Round 3 Pick 102, Round 4 Pick 125, Round 7 Pick 224 e Round 7 Pick 247.

Cosa manca: Free agency scoppiettante che regala ai Dolphins un’offense piuttosto completa, al netto dei dubbi sul QB e sul lato destro della OL. A voler essere pignoli serve profondità al reparto dei WR ma non è un problema prioritario. Qualche problema per le defense dove serve un LB di qualità ed un EGDE per dare profondità alla pass rush e senza scelte ai primi due round sarà complicato trovarli.

New England Patriots

Chi ha lasciato: OG Ted Karras, LB Dont’a Hightower, LB Jamie Collins, CB C.J. Jackson, LB Kyle Van Hoy, LB Chase Winovich, OG Shaq Mason

Chi è arrivato: LB Mack Wilson, CB Terrance Marshall, RB Ty Montgomery, CB Malcom Butler, S J. Peppers, WR Devante Parker

PICKS: Round 1 Pick 21, Round 2 Pick 54, Round 3 Pick 85, Round 4 Pick 127, Round 5 Pick 158, Round 6 Pick 183, Round 6 Pick 200, Round 6 Pick 210 e Round 7 Pick 245.

Cosa manca: Ad un occhio superficiale l’off-season dei Patriots sembra mal gestita ma… Attenzione perché i Patriots si avvicinano al Draft 2022 senza aver scoperto le carte del Draft 2021. Perkins, McGrone e Bledsoe sono state le scelte mirate dello scorso Draft e potrebbero essere in un colpo solo le grandi sorprese della prossima stagione e la soluzione nei reparti LB e DB rifondati. Un rischio ma nessuno vince senza rischiare. Servono comunque nuovi innesti di qualità per dare garanzia al reparto ma le possibilità ci sono. Per quanto riguarda l’offense manca sicuramente un OG e profondità al reparto WR ma piuttosto che darli per morti preferisco pensare ai Patriots come un prototipo ancora da scoprire.

AFC South

Houston Texans

Chi ha lasciato: WR Danny Amendola, QB Tyrod Taylor, RB David Johnson, DT Jacob Martin, S Justin Reid, CB Terrance Marshall, OG Marcus Cannon, QB DeShaun Watson, TE Jordan Akins

Chi è arrivato: OG AJ Cann, OLB Ogbonnia Okoronwko, LB Blake Cashman, FB Andy Janocivh, RB Marlon Mack, CB Steven Nelson

PICKS: Round 1 Pick 3, Round 1 Pick 13, Round 2 Pick 37, Round 3 Pick 68, Round 3 Pick 80, Round 4 Pick 107, Round 4 Pick 108, Round 5 Pick 170, Round 6 Pick 205 e Round 6 Pick 207.

Cosa manca: Se esiste una squadra in pieno rebuilding sono i Texans. La cessione di Watson ha portato tante pick utili per costruire e qualche taglio ha creato spazio salariale. Adesso c’è tanto da fare ma Caseiro è un ottimo GM. L’OL ha bisogno di almeno due giocatori, un OT ed una OG, anche se Britt come C convince poco. Serve un WR starter per completare il reparto mentre gli altri ruoli dell’offense sono ben coperti. La defense è messa molto peggio. I Texans hanno bisogno di un élite EDGE, un DT ed almeno un LB con qualità da playmaker. Infine, la secondaria dove la priorità è una Safety ma anche sui CB è necessario intervenire con qualità.

Indianapolis Colts

Chi ha lasciato: WR Ty Hilton, WR Zach Pascal, LT Eric Fisher, OG Mark Glowinski, OT Sami Tevi, RB Marlon Mack, DE Isaac Rochell, DE Tyquan Lewis, S Andrew Sandejo, CB Xavier Rhodes, TE Jack Doyle, QB Carson Wentz, CB Rock Ya-Sin

Chi è arrivato: DE Yannick Ngakoue, QB Matt Ryan, S Rodney McLeod, CB Stephon Gilmoure

PICKS: Round 2 Pick 42, Round 3 Pick 73, Round 4 Pick 122, Round 5 Pick 159, Round 5 Pick 179, Round 6 Pick 216 e Round 7 Pick 239.

Cosa manca: Questi Colts sono una vera incognita. L’OL ha perso due pezzi importanti, LT e RG (Fisher e Glowinski), ed anche la posizione RT (Smith?) non appare solida con la conseguenza che almeno due OL sono necessari. Tra i WR a parte Pittman la qualità è piuttosto modesta e, quindi, un giocatore dovrebbe essere aggiunto mentre per i TE serve profondità ad un reparto che vedrà in Alie-Cox il nuovo starter. La difesa è sicuramente meglio, con un front-seven completo con la sola incognita che dipenderà dalla last chance di Ngakoue e dalla definitiva maturazione di Paye. La secondaria, invece, ha bisogno di un CB e di profondità. Senza il primo round sarà difficile dare qualità alla squadra.

Jacksonville Jaguars

Chi ha lasciato: OG A.J. Cann, WR D.J. Chark, OG Andrew Norwell, TE Jacob Hollister, LB Miles Jack, TE James O’Shaughnessy, C Brandon Linder

Chi è arrivato: LB Foye Olokun, OG Brandon Schreff, WR Kristian Kirk, DL Falorunso Fatusaki, TE Evan Engram, WR Zay Jones, CB Darious Williams, K Ryan Santoso

PICKS: Round 1 Pick 1, Round 2 Pick 33, Round 3 Pick 65, Round 3 Pick 70, Round 4 Pick 106, Round 5 Pick 157, Round 6 Pick 180, Round 6 Pick 188, Round 6 Pick 197, Round 6 Pick 198, Round 7 Pick 222 e Round 7 Pick 235.

Cosa manca: Per il secondo anno consecutivo con la Pick 1 e tante pick nei primi tre rounds, i Jaguars si avvicinano all’ennesimo Draft da stagione 0. La offseason ha portato giocatori di valore ma indebolito l’OL alla quale serve almeno un C ed una LG. Per il resto l’offense sembra ben fornita e qualche innesto potrebbe arrivare nei late round per dare profondità di scelte al nuovo staff. La defense, invece, ha bisogno di maggiore attenzione. Serve un DE, un MLB di livello e un EDGE per cautelarsi in caso nuovo fallimento di Chaisson. Inoltre, questo Draft deve portare la S da affiancare a Jenkins per dare stabilità alla secondaria dove, forse, è necessario anche un altro CB affidabile.

Tennessee Titans

Chi ha lasciato: TE Anthony Firkser, LB Jayon Brown, S Dane Cruikshank, LB Rashaan Evans, LB Nick Dzubnar, WR Marcus Johnson, FB Khari Blasingame, OT Kendall Lamm, OG Rodger Saffold, RB Darrynton Evans, CB Janoris Jenkins, WR Julio Jones, OG Corey Levin

Chi è arrivato: OT Jamarcus Jones, S A.J. Moore, RB Trenton Cannon, TE Austin Hooper, WR Robert Woods

PICKS: Round 1 Pick 26, Round 3 Pick 90, Round 4 Pick 131, Round 4 Pick 143, Round 5 Pick 169, Round 6 Pick 204 e Round 6 Pick 219.

Cosa manca: L’assenza di scelte al secondo round complica molto il lavoro di JRob in vista del Draft. Le priorità sono sicuramente la OL, che necessità di almeno un innesto tra RT e LG, ed i WR, dove serve un innesto di valore da affiancare a AJ Brown e Woods. Per il resto la squadra è piuttosto completa e necessità solamente di profondità in alcuni ruoli meno coperti (TE, LB, CB e S). L’incognita riguarda la volontà dello staff di investire su un QB per preparare in anticipo il post Tannehill. Una eventuale pick alta utilizzata per un QB complicherebbe ulteriormente il piano di completamento della squadra.

AFC West

Kansas City Chiefs

Chi ha lasciato: RB Darrel Williams, RB Jerick McKinnon, WR Byron Pringle, WR Demarcus Robinson, OT Mike Remmers, DE Melvin Ingram, DE Alex Okafor, LB Anthony Hitchens, CB Charvarious Ward, S Tyrann Mathieu, S Daniel Sorensen, WR Tyreek Hill

Chi è arrivato: S Justin Reid, WR JuJu Smith-Shister, S Deon Bush, WR Marquez Valdes-Scatling, RB Ronald Jones

PICKS: Round 1 Pick 29, Round 1 Pick 30, Round 2 Pick 50, Round 2 Pick 62, Round 3 Pick 94, Round 3 Pick 103, Round 4 Pick 121, Round 4 Pick 135, Round 7 Pick 233, Round 7 Pick 243, Round 7 Pick 251 e Round 7 Pick 259.

Cosa manca: La cessione di Hill ha riempito il cestone delle Picks dei Chiefs dopo una free agency di addii importanti. Il Draft dovrà dare le risposte che la FA non è riuscita a dare ad iniziare dal RT, ruolo ancora in discussione. Un vice Kelce ed un po’ di profondità in più tra i WRs sono le altre esigenze dell’offense. La defense ha bisogno di un DE per completare la DL e di un LB da affiancare a Gay e Bolton. Inoltre, serve un CB per sostituire Ward. Per il resto serve freschezza e profondità in tutti i ruoli della defense.

Denver Broncos

Chi ha lasciato: RT Bobby Massie, OT Cameron Fleming, RB Melvin Gordon, QB Teddy Bridgewater, CB Kyle Fuller, DB Kareem Jackson, TE Noah Fant, DE Shelby Harris, QB Drew Lock

Chi è arrivato: QB Russell Wilson, DT D.J. Jones, DE Randy Gregory, OT Tom Compton, LB Alex Singleton, CB K’Waun Williams, OT Billy Turner

PICKS: Round 2 Pick 64, Round 3 Pick 75, Round 3 Pick 96, Round 4 Pick 115, Round 4 Pick 116, Round 5 Pick 152, Round 6 Pick 206, Round 7 Pick 232 e Round 7 Pick 234.

Cosa manca: L’arrivo di Russell Wilson ha dato ai Broncos il QB che aspettavano dai tempi di Manning ma il prezzo è stato molto alto. L’OL è stata rinforzata, anche se il C rimane un punto interrogativo, mentre serve un TE, un RB da affiancare a Williams e un po’ di profondità ai WR. In difesa la needs principale è quella dell’ILB ma anche la DL necessita di uno starter per completare il reparto. Inoltre qualche dubbio rimane tra le Safety dove tanti dubbi ci sono sul compagno di reparto di Reid.

Las Vegas Raiders

Chi ha lasciato: WR Desean Jackson, QB Marcus Mariota, FB Alec Ingold, OG Richie Incognito, LB K.J. Wright, CB Casey Hayward, CB Desmond Trufant, DT Quinton Jefferson, LB Nick Kwiatkoski, DE Yannick Ngakoue, DE Carl Nassib

Chi è arrivato: CB Darius Phillips, DL Bilal Nichols, CB Rock Ya-Sin, OLB Chandler Jones, OL Alex Bars, WR Devante Adams, DL Kyle Peko, DT Vernon Butler, LB Jayon Brown, S Duron Harmon, TE Jacob Hollister, RB Brandon Bolden

PICKS: Round 3 Pick 86, Round 4 Pick 126, Round 5 Pick 164, Round 5 Pick 165 e Round 7 Pick 227.

Cosa manca: Dopo la faraonica free agency i Raiders si affacciano al draft con la certezza di aver costruito un roster da contender. Le Picks sono poche e molto basse però anche le needs non sono tante. Per quanto riguarda l’offense l’unico dubbio è il C e rischia di rimanere tal considerando che i Raiders inizieranno a scegliere al terzo round. Anche la defense sembra ben strutturata e, a parte la carenza di un DT ed un ILB con capacità da playmaker, ha bisogno solamente di backup affidabili tra LB e CB.

Los Angeles Chargers

Chi ha lasciato: TE Jared Cook, OG Michael Schofield, DL Justin Jones, EDGE Uchenna Nwosu, LB Kyler Fackrell, NB Chris Harris, OT Bryan Bulaga

Chi è arrivato: EDGE Khalil Mack, CB C.J. Jackson, DL Austin Johnson, DL Sebastian Joseph-Day, DL Christian Covington, TE Gerald Everett, LB Troy Reeder

PICKS: Round 1 Pick 17, Round 3 Pick 79, Round 4 Pick 123, Round 5 Pick 160, Round 6 Pick 195, Round 6 Pick 214, Round 7 Pick 236, Round 7 Pick 254, Round 7 Pick 255 e Round 7 Pick 260.

Cosa manca: I Chargers sono stati molto attivi in free agency ed hanno lasciato veramente poco da sistemare. L’OL ha bisogno di almeno un nuovo innesto tra RG e RT per proteggere degnamente Herbert. Inoltre, serve un vice Ekeler affidabile per dare tranquillità al reparto. In difesa la situazione è, piuttosto, calma perché a livello di starter l’unica casella da occupare è quella del NB. Per il resto serviranno backup affidabili soprattutto in DL.

Per la AFC è tutto, domani tocca alla NFC