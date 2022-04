Summer Soccer Stars: sport e solidarietà con Francesco Totti e Nicola Ventola

Un giugno da bomber con il Summer Soccer Stars 2022. Mercoledì 1 giugno Roseto degli Abruzzi ospiterà numerosi vip, sportivi e personaggi della televisione e dello spettacolo. Si parte alle ore 18: al PalaMaggetti di Roseto si sfideranno per un match di beneficenza (calcio a 5) personalità rilevanti del calcio e dello sport quali Francesco Totti, l’ex Roma Vincent Candela, gli ex Inter Fabio Galante, Sébastien Frey, Nicola Ventola, l’ex cestista Carlton Myers, l’ex Juventus “Penna Bianca” Fabrizio Ravanelli, l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo e tanti altri ancora. “Ci incontreremo presto, mercoledì 1 giugno a Roseto degli Abruzzi, alla partita e cena di gala organizzata da Nardone Eventi. Con me ci saranno Vincent Candela, Nicola Ventola, Sébastien Frey e tanti altri. Vi aspetto”, così l’ex roccioso difensore dell’Inter Fabio Galante. Gli fa eco, sui canali social, bomber Nicola Ventola: “In data 1 giugno tutti a Roseto per una partita di calcio a 5 all’insegna del divertimento e della beneficenza. Ci saranno con me tanti sportivi. Non mancate a questo evento di prestigio”. Tra i personaggi dello spettacolo prenderanno parte alla kermesse sportiva la sorella di Belen Cecilia Rodriguez, l’ex gieffino Ignazio Moser, Ronn Moss e l’ex Temptation Island Alessandra Sgolastra. Al termine della partita di calcio a 5 (due tempi da circa 30 minuti ciascuno, con squadre miste composte da sportivi e star televisive) ci sarà spazio per la il Gran Galà Dinner (ore 21,30) con la presenza di tutti gli ospiti vip. La cena si terrà all’Hotel Bellavista di Roseto degli Abruzzi e sarà aperto al pubblico pagante, con parte del ricavato sempre in beneficenza. Spazio a sketch comici (su tutti l’imitatore Gianfranco Butinar) e live music con il gruppo musicale Le Ombre a cura del Dott. Silvio Brocco.

L’evento Summer Soccer Stars è patrocinato dalla Regione Abruzzo e comune Roseto degli Abruzzi. Parte del ricavato andrà dunque in beneficenza, per acquisti e donazioni di attrezzature sanitarie e donazione contributo per casa famiglia *”Madre Ester”di Scerne di Pineto ed associazioni della città di Roseto degli Abruzzi che si prendono cura di bambini e ragazzi diversamente abili e famiglie in gravi difficoltà economiche. Di seguito alcuni dei personaggi che prenderanno parte alla manifestazione Summer Soccer Stars 2022: Francesco Totti, Nicola Ventola, Antonio Chimenti, Fabio Galante, Sebastian Frey, Vincent Candelà, Fabrizio Ravanelli, Carlton Myers, Andrea Damante, Ignazio Moser, Giordano Mazzocchi, Ronn Moss, Luigi Mastrangelo, Dario Bandiera, Gianluca Impastato, Nicolò Schira (Calciomercato), Max Cavallari...e tanti altri. La vendita dei biglietti è già partita sul sito di Nardone Eventi.