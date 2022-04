Atalanta-Torino, Juric sfida il maestro Gasperini

Stasera alle 20.15 Atalante e Torino di affronteranno nel recupero della 20esima giornata di Serie A, partita che potrebbe non contare molto per la classifica delle due squadre.

Stasera a Bergamo l’allievo sfiderà il maestro. Proprio così Ivan Juric andrà al Gewiss Stadium per sfidare con il Torino il suo maestro Giampiero Gasperini. L’allenatore di granata infatti è stato per parecchi tempo assistente e allenatore in seconda del mister dei bergamaschi e infatti il suo gioco ha molte analogie con quelle del tecnico torniese.

Stasera però saranno avversari, uno contro l’altro, in una partita che però al livello di classifica potrebbe non contare granché per le due squadre. L’Atalanta sembra ormai esclusa dalla lotta per la Champions League, anche vincendo stasera andrebbe a 9 punti dalla Juventus quarta, resterebbe invece in corsa per un posto in Europa League. Il Torino invece è già di fatto salvo e senza nessuna ambizione di ambire ad un posto nelle coppe.