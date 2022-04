Atalanta Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Anche Atalanta e Torino toglieranno il fastidioso asterisco in classifica che segnala una partita da recuperare. I nerazzurri sono tornati alla vittoria contro il Venezia e Zapata è tornato a segnare dopo lungo tempo in campionato. Il colombiano tornerà a formare la coppia con il connazionale Muriel, anche lui ritrovato. Il Torino dovrà invece fare a meno di Belotti con Sanabria pronto a prendere il suo posto al centro dell’attacco in una sfida tra due allenatori che si conoscono molto bene.

Atalanta Torino, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer; de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Aina; Lukic, Brekalo; Sanabria

Atalanta Torino, i precedenti

In 52 precedenti in casa dell’Atalanta, i bergamaschi hanno vinto in 15 occasioni, con 21 pareggi e 16 vittorie del Torino. L’anno scorso ci fu un pirotecnico 3-3 con gli orobici in vantaggio per 3-0 con le reti di Gosens, Muriel e Ilicic e la successiva rimonta granata targata da Bremer, Belotti e Bonazzoli.

Atalanta Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:15, sarà visibile su DAZN.