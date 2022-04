Bologna, accolto il ricorso del club: il giocatore ci sarà contro l’Inter

Il ricorso del Bologna è stato accolto e quindi il giocatore potrà essere a disposizione per la partita contro l’Inter.

La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso del Bologna, e quindi Gary Medel sarà a disposizione per Bologna-Inter. Il cileno aveva ricevuto due giornate di squalifica per l’espulsione rimediata contro la Juventus. Il giocatore potrà essere dunque schierato nella partita che stasera si disputerà alle 20.15 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Questa la sentenza del ricorso:

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezione I

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.

nell’udienza fissata il 26 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data 21.04.2022, avverso la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16 Aprile 2022; udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e sentito l’arbitro; ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara commutandola in 1 (una) giornata effettiva di gara oltre l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Restano confermate l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).