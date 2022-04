Bologna Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La grande occasione dell’Inter. Dopo aver sempre rincorso il Milan nelle ultime settimane ora l’Inter, con il recupero contro il Bologna, ha l’opportunità di riportarsi in vetta alla classifica. I nerazzurri ci credono e sono in fiducia con un gioco ritrovato e un Lautaro Martinez che ha ricominciato a segnare. Il Bologna è invece reduce da due pareggi consecutivi contro Udinese e Juventus nei quali ha dimostrato di essere in salute e non ancora in vacanza.

Bologna Inter, le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Sansone, Arnautovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

Bologna Inter, i precedenti

In 74 scontri in casa del Bologna, i padroni di casa hanno vinto in 29 occasioni, con 14 pareggi e 31 vittorie dell’Inter. I nerazzurri sono in serie positiva da 15 scontri: l’ultima vittoria dei rossoblu risale alla stagione 01/02 quando Pecchia e Zauli superarono il solo gol di Seedorf per gli ospiti. Lo scorso anno, invece, finì con un successo di misura dell’Inter: bastò un gol di Lukaku per avere ragione del Bologna.

Bologna Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:15, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).