Calciomercato Inter: Marotta punta dritto sul numero 10

L’Inter prepara il mercato estivo con Marotta che da tempo ormai ha contatti diretti con l’agente del giocatore per convincerlo di andare a Milano.

Il primo pensiero per l’Inter è il campionato, e portare a casa la seconda stella, poi la finale di Coppa Italia contro la Juventus e nel caso di vittoria di entrambi i trofei per i nerazzurri si prospetterebbe un tripletino italiano, con la vittoria di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Ma negli uffici di via della Liberazione i dirigenti sono già proiettati verso la prossima stagione per allestire e rinforzare la rosa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta sta facendo un vero pressing nei confronti di Paulo Dybala per convincerlo a vestire il nerazzurro l’anno prossimo. Il dirigente dell’Inter ha sempre mantenuto vivi in questi mesi i contatti con l’entourage dell’argentino nella speranza che la Joya accetti l’offerta da 7/7.5 più bonus.