Calciomercato Milan: i rossoneri vogliono lui per la fascia destra

Con l’arrivo del fondo del Bahrain investcorp la dirigenza rossonera avrebbe un budget importante da poter investire sul mercato, lui sarebbe in cima alla lista.

Sembrerebbe questione di giorni per la chiusura della trattativa tra il fondo americano Elliott e il fondo del Bahrain Investcorp per il passaggio di proprietà del Milan dai primi agli arabi. Alcuni rumors dicono come la data utile per la buona riuscita delle trattative sia venerdì 29 aprile.

Se così fosse gli arabi si presenterebbero ai tifosi milanisti con un budget da spendere sul mercato di 300 milioni, con le prospettive e gli obiettivi di mercato che cambierebbero sensibilmente. Sulla fascia destra secondo la Gazzetta dello Sport, il candidato numero 1 è Domenico Berardi del Sassuolo. Per la rosea, le trattative tra la società rossonera e i neroverdi sarebbe ben avviata, con una valutazione del giocatore che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.