Calciomercato Milan: il difensore è a un passo dai rossoneri

Il Milan è a un passo dal chiudere la trattativa per il forte centrale del Lille, sarebbe il secondo colpo dopo Origi per il prossimo anno.

Il Milan è a un passo dall’acquisto di Sven Botman. La società di via Aldo Rossi avrebbe raggiunto l’accordo su tutti i fronti sia con il Lille, società dove milita l’olandese, che con il giocatore sull’ingaggio. Ai francesi andrà una cifra di 30 milioni di euro più bonus per un affare totale che si aggira intorno ai 35 milioni. Per il giocatore è pronto un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione.

Questo sarebbe il secondo colpo di mercato messo a segno da Massara e Maldini per rinforzare la rosa e la difesa per il prossimo anno, vista la certa partenza di Romagnoli e l’incognita sulle condizioni di Kjaer. Il primo acquisto è invece nel reparto offensivo dove sembra imminente l’annuncio di Origi dal Liverpool a parametro zero.