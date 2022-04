Calciomercato Napoli: l’attaccante argentino come obiettivo

Il Napoli in vista della prossima stagione starebbe pensando all’attaccante argentino figlio d’arte per rinforzare il reparto offensivo.

Per la prossima stagione il reparto offensivo del Napoli potrebbe essere stravolto, o quantomeno modificato radicalmente. Insigne è già sicuro di andar via, il Toronto lo aspetta; Mertens non sembra intenzionato ad essere rinnovato, per il momento, e Petagna è sicuramente nella lista dei cedibili. Discorso a parte merita Osimhen. Il nigeriano è considerato incedibile, ma di fronte ad una offerta monstre, De Laurentis potrebbe pensare ad una sua cessione.

Per rinforzare quindi il pacchetto offensivo, secondo il Corriere dello Sport la società azzurra starebbe pensando al Cholito Simeone che questa stagione sta segnando tantissimi gol con la maglia del Verona, è a quota 16 al momento. Una vera e propria trattativa al momento non ci sarebbe, ma il figlio d’arte sarebbe in cima alla lista di De laurentis per il prossimo anno.