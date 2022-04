Calciomercato Roma: Mou guarda in Inghilterra per il prossimo mercato

Tiago Pinto e José Mourinho sono in costante contatto per preparare la strategia di mercato in vista della prossima stagione.

Che Roma sarà il prossimo anno? Se lo domandano molti tifosi giallorossi. Verrà allestita una squadra competitiva sicuramente, José Mourinho non è un allenatore che si spende e accetta progetti dove non vede un margine di crescita con uno spiraglio di vincere. Probabile che per l’anno prossimo come obiettivo minimo venga fissato il quarto posto, troppo divario ancora tra la squadra capitolina e le milanesi più la Juventus per ambire allo scudetto.

Il Corriere dello Sport riporta come in ottica mercato i dirigenti giallorossi continuino a guardare costantemente in Premier League per individuare i rinforzi per la prossima stagione. Il sogno è Douglas Luiz dell’Aston Villa, per il centrocampista ci vogliono però almeno 35 milioni di euro. Gli altri nomi sul taccuini di Pinto sono dei fedelissimi di Mou dei tempi dello United: Matic, Dalot e Bailly.