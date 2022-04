Cessione Milan, ecco la data della possibile fumata bianca

La trattativa tra il fondo Elliott e Investcorp per la cessione del Milan procede spedita, tanto che la data di chiusura potrebbe essere molto ravvicinata.

Il Milan si sta accingendo a cambiare la terza proprietà in 5 anni, la trattativa per la cessione del club rossonero dal fondo americano Elliott al fondo del Bahrain Investcorp procede spedita. La conferma di una buona riuscita dell’operazione arriva da più parti al livello internazionale, segnale manca davvero poco per la chiusura.

Un riscontro importante arriva dall’agenzia di stampa Reuters, una delle prime a lanciare la notizia della trattativa, secondo cui ci sarebbe già una data per l’accordo definitivo: sarebbe venerdì 29 aprile. Le cifre dell’affare sarebbero, sempre secondo Reuters,di 1,18 miliardi euro (1,26 miliardi di dollari), quindi superiore al miliardo e 100 milioni di cui si è parlato negli ultimi giorni.