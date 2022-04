Fiorentina-Udinese, le ultime di formazione: nei viola un recupero lampo

Si giocherà oggi al Franchi di Firenze il recupero della 20esima giornata tra Fiorentina e Udinese, nei viola un recupero lampo.

Oggi alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena il recupero della 20esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Udinese, alle 20.15 in campo anche Bologna-Inter e Atalanta-Torino. Per le due squadre è una partita fondamentale: i viola con i tre punti scavalcherebbero la Roma per un piazzamento in Europa League, mentre i bianconeri metterebbero definitivamente al sicuro la salvezza.

Venendo alle formazioni, Italiano recupera Odriozola sulla fascia destra, e recupera in extremis almeno per la panchina Torreira. In mezzo insieme a Duncan ci saranno Ambrabat e Maleh, mentre in attacco confermato Cabral con Gonzalez e Ikoné ai lati. Nei friulani davanti ci saranno Deulofeu e Success, con Udogie e Molina sulle fasce. In mezzo Samardzic, Wallace e Makengo.