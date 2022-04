Fiorentina Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si giocano finalmente i recuperi della giornata di inizio 2022. Per cominciare ci sarà Fiorentina-Udinese. La sconfitta contro la Salernitana ha dato un brutto colpo ai viola che hanno perso contatto dalla Juventus quarta. Italiano dovrà rinunciare a Castrovilli, che ha finito la stagione, ma riproporrà Piatek da titolare, probabilmente insieme a Saponara, uno dei pochi a salvarsi nella brutta gara di Salerno. L’Udinese nell’ultima settimana ha invece rallentato con il pareggio contro il Bologna e la sconfitta ancora contro la Salernitana, dopo aver raccolto 9 punti (e segnato 11 gol) nelle precedenti 3 gare.

Fiorentina Udinese, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Ikoné, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek, Saponara

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu

Fiorentina Udinese, i precedenti

In 45 precedenti giocati al Franchi di Firenze, ci sono state 30 vittorie della Fiorentina, 10 pareggi e 5 vittorie dell’Udinese. Attualmente c’è in corso una clamorosa striscia di 13 successi consecutivi dei viola, l’ultimo dei quali è stato colto lo scorso anno per 3-2 grazie alla doppietta di Castrovilli e al gol di Milenkovic. L’ultimo successo friulano risale alla stagione 07/08 quando Di Natale e Quagliarella diedero il successo ai bianconeri.

Fiorentina Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite).