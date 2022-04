Liverpool Villarreal, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo lo spettacolo della semifinale tra Manchester City e Real Madrid, la seconda semifinale di Champions League mette di fronte Villarreal e Liverpool. Gli inglesi sono chiaramente i favoriti per il passaggio del turno per la maggior qualità e lo stato di grazia in cui sono ormai da diverse settimane. Gli spagnoli, invece, sono arrivati ben oltre le loro più rosee aspettative: dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco tra ottavi e quarti sognano un altro sgambetto a una favoritissima per la vittoria finale.

Liverpool Villarreal, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Manè, Luis Diaz

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Parejo, Capoue, Coquelin; Chukwueze, Lo Celso, Danjuma

Liverpool Villarreal, i precedenti

Se in Champions League la sfida è un inedito, Villarreal e Liverpool si sono affrontate un’altra volta in semifinale, ma in Europa League. Si tratta infatti della stagione 15/16 e all’andata, in Spagna, prevalse il Submarino amarillo grazie al gol di Adrian Lopez. Al ritorno, però, il Liverpool ribaltò la situazione ad Anfield con un netto 3-0 frutto dell’autorete in apertura di Bruno Soriano e dei gol di Sturridge e Lallana. C’era già Klopp sulla panchina dei Reds che però persero la finale contro il Siviglia allenato proprio da Emery.

Liverpool Villarreal, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime.