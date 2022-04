Mercato Juventus: loro due individuati per il 4-3-3 di Allegri

I due giocatori sono sotto la lente di ingrandimento di Cherubini e Nedved, loro potrebbero essere gli innesti per il 4-3-3 di Allegri.

Quale sarà la Juvnetus di Allegri del prossimo anno? Tutti gli indizi portano al 4-3-3. Il mercato di gennaio è stato un indizio: preso Vlahovic come centravanti e Zakaria come mezz’ala. A ciò si aggiunge la scelta della dirigenza di non puntare su Dybala, che verrà liberato a parametro zero a fine anno, non proprio indicato per il modulo con le tre punte.

Anche l’impiego di Morata da quando è arrivato l’attaccante serbo lascia presagire che Allegri stia lavorando per impostare la squadra su un 4-3-3. Lo spagnolo infatti viene impiegato come esterno sinistro a tutta fascia con la possibilità di accentrarsi e l’ottimo rendimento del giocatore hanno convinto Allegri a continuare su questa strada.

Dal mercato estivo ora dovranno arrivare rinforzi per sostenere l’idea tattica di Allegri e i due nomi che fa Tuttosport sono quelli di Zaniolo e Di Maria. Il primo sta rendendo al massimo nel ruolo di esterno destro, sia nella Roma di Mou, che in nazionale. Il secondo non ha bisogno di molte presentazioni è uno degli esterni più forti degli ultimi 10-15 anni e in quel ruolo può ancora fare la differenza.