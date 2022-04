Napoli, Spalletti in bilico per l’anno prossimo: pronto il sostituto

Il rapporto tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentis sembra definitivamente compromesso, con il tecnico che potrebbe essere esonerato a fine anno, il sostituto già individuato.

Dal possibile sogno scudetto, al quasi baratro. L’umore in casa Napoli è sprofondato nel giro di tre settimane. Le sconfitte contro Fiorentina ed Empoli e il pareggio contro la Roma hanno definitivamente spento le speranze di scudetto per i partenopei, e anche il rapporto tra Spalletti e De Laurentis sembra essersi rotto.

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il rapporto tra il tecnico di Certaldo e il patron degli azzurri è ormai rotto tanto che il mister potrebbe essere esonerato al termine della stagione. Come riporta la rosea allontanare Spalletti significa pagare 6 milioni di penale, non proprio una cifra economica. I nomi che circolano come possibili sostituti sono Italiano della Fiorentina, De Zerbi ma soprattutto Gasperini, già vicino al Napoli in passato.