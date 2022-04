Per l’Inter un ex Juventus per il centrocampo

Marotta starebbe pensando all’ex giocatore della Juventus come vice Brozovic per la prossima stagione, avviati i contatti con l’agente.

Dalla Spagna, dal quotidiano il Mundo Deportivo, arriva una notizia bomba di mercato. L’Inter starebbe sondando il terreno per Miralem Pjanic per l’anno prossimo. Il bosniaco sarebbe stato individuato dal Marotta come vice Brozovic, o comunque come giocatore d’esperienza per aumentare la caratura europea della rosa.

Il posto a Pjanic in rosa dovrebbe lasciarlo Vidal che a fine anno lascerà i nerazzurri. Nerazzurri che così si scrollerebbero di un ingaggio pesante come quello del cileno che pesa sulle casse nerazzurre pe 7 milioni annui. La soluzione che Marotta vorrebbe strappare al Barcellona per il centrocampista bosniaco è la stessa che ha permesso al Besiktas di poterlo ingaggiare. Un prestito con il club blaugrana che si accollerebbe parte dello stipendio del giocatore, diversamente difficilmente il giocatore potrebbe arrivare all’Inter.