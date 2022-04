Verso Bologna-Inter, Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione

Stasera alle 20.15 l’Inter scenderà in campo per il recupero contro il Bologna, Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione.

Stasera l’Inter scoprirà se sarà ancora padrona del proprio destino o pure no, per quanto concerne la lotta scudetto. Alle 20.15 i nerazzurri recupereranno la tanto discussa partita contro il Bologna non disputatasi lo scorso 6 gennaio, a causa di un focolaio covid che ha visto l’Asl bolognese fermare il gruppo squadra felsineo.

Per quanto riguarda la formazione dei nerazzurri i giochi sono quasi fatti con Simone Inzaghi che dovrà rinunciare agli infortunati Gosens, Vidal e Caicedo. Gli unici dubbi del tecnico nerazzurro riguarda la coppia d’attacco, si giocano tre posti per due maglie Lautaro Correa e Dzeko, Sanchez sembra partire leggermente indietro. L’altro dubbio è sulla fascia destra dove Dumfries e Darmian sono in ballottaggio, con il primo però favorito per partire dal primo minuto.

Questa la probabile formazione:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Chalanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.