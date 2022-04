Leicester Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Primo incrocio in assoluto tra Roma e Leicester

Si alza il sipario sulla semifinale di Conference League tra Leicester e Roma. I giallorossi sono alla terza semifinale europea negli ultimi 5 anni e questa volta vogliono arrivare all’atto conclusivo. Di fronte ci sarà un Leicester alla prima semifinale europea della propria storia. Gli inglesi non sono in forma smagliante con Jamie Vardy che è rientrato soltanto sabato dopo quasi 3 mesi di stop.

Leicester Roma, le probabili formazioni

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Fofana, Castagne; Dewsbury-Hall; Lookman, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham

Leicester Roma, i precedenti

Non ci sono precedenti tra le due squadre, ma il Leicester ha già ospitato una italiana nel proprio stadio in questa stagione. Si trattava del Napoli, ai gironi di Europa League. Lo scontro in Inghilterra si concluse sul 2-2 dopo una partita molto tirata con le Foxes avanti con Barnes e Perez, recuperata dalla bella doppietta di Osimhen.

Leicester Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN.