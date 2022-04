Scommesse e quote Champions League, un Aprile infuocato per il betting

Le quote Champions League in questo periodo dell’anno sono le più giocate. La competizione sta entrando nel vivo e le scommesse Champions League su semifinale e finale rischiano di fare il record di turnover in questo 2022 sia per il pre match che per il live. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulle scommesse delle prossime partite di Champions League.

Quote scommesse Champions League, cos’è accaduto nei quarti di finale?

La Champions League e le sue scommesse stanno vivendo la fase topica della stagione. Si è chiuso da pochissimo i l turno dei quarti di finali che ha visto le quote Champions League sul passaggio turno che hanno col pronostico completamente ribaltato su Villarreal-Bayern Monaco. I ragazzi di Emery dopo aver fatto registrare l’1-0 interno per le scommesse Champions League di andata hanno pareggiato 1-1 in Germania. Pronostici e quote Champions confermate in Liverpool-Benfica con un 6-4 fra andata e ritorno a favore dei reds.

Le scommesse Champions League più combattute si sono invece registrate in Real Madrid-Chelsea e in Atletico Madrid-Manchester City. Nelle scommesse partite Champions League fra blancos e blues è accaduto davvero di tutto. Prima la vittoria a sorpresa nelle quote Champions degli spagnoli per 3-1 a Londra e poi il ribaltone degli inglesi a Madrid con la qualificazione che è andata ai ragazzi di Ancelotti solo ai supplementari. Doppia sfida tirata nonostante le quote Champions League dicessero il contrario anche in Atletico-Manchester City con 1 solo goal segnato in 180 minuti che ha permesso agli inglesi di passare il turno.

Scommesse Champions League semifinali, chi sono le favorite?

Le scommesse Champions League sulle semifinali vedranno quindi una doppia sfida fra squadre inglesi e spagnole. I migliori bookmakers di scommesse e quote sulla Champions League, come ad esempio Skiller , vedono Manchester City e Liverpool favoriti alla vittoria finale seguiti dal Real Madrid e dal Villarreal. Nello specifico le quote Champions League sulle semifinali di ritorno dei due match di ritorno che si giocheranno il 3 e 4 maggio con l’avvincente ritorno di City-Real e Villarreal-Liverpool . In queste due sfide gli operatori legali in Italia di scommesse Champions League prevedono un grande apporto di volume di gioco su questi due big match.

Le quote scommesse Champions League toccheranno poi il loro culmine il prossimo 28 maggio quando allo Stade de France di Parigi si giocherà la finalissima. Le quote Champions League sulla finale dovevano avere come sede Mosca, ma dopo le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, la finale è stata spostata in Francia. Poco cambierà per i fatturati che prevedono su questo match i principali siti di scommesse Champions League con questa gara che dovrebbe essere la più giocata assieme alla prossima finale dei Mondiali per quanto riguarda il 2022.

Ovviamente oltre alle scommesse sulle partite di Champions League è doveroso citare anche quelle su Europa League e Conference League. Ma come detto anche quest’anno, nonostante l’uscita di scena prematura di Inter, Milan e Juventus, sono state le quote Champions League a comandare le classifiche di gradimento.