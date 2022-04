Asse di mercato Atalanta-Torino, due i giocatori che potrebbero andare ai bergamaschi

La squadra di Bergamo starebbe pensando ai due giocatori del Torino per rinforzare la rosa per il prossimo anno.

Dopo aver dato spettacolo sul campo con un pirotecnico 4-4, Atalanta e Torino potrebbero tornare a dare spettacolo in sede di calciomercato. I bergamaschi sarebbero interessati a portare in nerazzurro due giocatori attualmente in forza ai granata. Il primo è Andrea Belotti: il Gallo è in scadenza con il Torino e a giugno si libererà a parametro zero. Il secondo è Brekalo per il quale i granata chiedono 15 milioni.

Questo perché i bergamaschi a fine anno potrebbero valutare le partenze di uno o più giocatori tra Zapata, Muriel ed Ilicic.