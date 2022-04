Calcio, Serie A: ecco le date di inizio e fine del campionato 2022-2023

La Lega di Serie A ha diramato le date di inizio e fine del prossimo campionato di calcio, stagione che vedrà il mondiale invernale in Qatar, dove ahinoi non ci saremo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la prossima stagione del campionato di calcio di Serie A inizierà a ferragosto, una vera e propria prima volta per il campionato italiano. Un inizio così precoce è dovuto al fatto che a novembre e dicembre ci saranno i campionati del Mondo in Qatar, e quindi il campionato verrà sospeso a metà novembre per riprendere a gennaio.

Il 12 agosto si dovrebbe disputare la Supercoppa Italiana, poi via il 14 agosto con la prima giornata di campioanto. Poi si gioca fino al 31 agosto, con la prima sosta per le nazionali che sarà ad inizio settembre. Dopo la sosta un altro ciclo di partite tra ottobre e metà novembre. Dal 21 novembre al 18 dicembre ci saranno i Mondiali e dopo le vacanze natalizie nel giorno della befana si riprenderà col campionato fino al 4 giugno della fine del torneo.