Calciomercato Inter: Per la difesa spuntano due nomi nuovi

Per l’anno prossimo Marotta è alla ricerca di due difensori per rinforzare il pacchetto arretrato dei nerazzurri vista la possibile partenza di De Vrji.

Per la prossima stagione l’Inter punta a rinforzare il pacchetto arretrato, vista anche la possibile partenza di De Vrji, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e sono in corso i colloqui per il rinnovo che non è detto che abbiano esito positivo.

Per sostituire l’olandese il primo nome in cima alla lista è quello di Bremer del Torino. L’Inter è in netto vantaggio su tutti per il numero 3 del Torino e sembra che l’operazione possa andare in porto. Secondo SportMediaset altri due nomi usciti in queste ore sarebbero quelli di Marcos Senesi del Feyenoord e Lisandro Martinez dell’Ajax.