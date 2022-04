Calciomercato Juventus: le idee per il centrocampo

La Juventus è a caccia di un centrocampista dal profilo internazionale per tornare all’assalto allo scudetto e alla Champions League la prossima stagione.

Secondo Tuttosport uno dei centrocampisti più seguiti è Milinkovic Savic della Lazio. La bottega di Lotito è cara ma difficilmente potrà trattenere il serbo ancora a lungo. Il costo dell’operazione è intorno ai 70 milioni, e molto dipenderà anche dal futuro di Arthur. Per il ruolo di regista, il quotidiano di Torino riporta come i nomi in pole sono Matic dello United, Paredes del Psg e Jorginho del Chelsea.