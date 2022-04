Fantacalcio, i consigli per la trentacinquesima giornata

Al via la 35a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):

Cagliari-Verona

Mazzarri recupera Lovato, Rog e Nandez, con i primi due che partiranno titolari. Più Pavoletti di Keita come partner in attacco di Joao Pedro.

Formazione tipo per Tudor, con il solito tridente in attacco ed Ilic e Tameze in mediana. Bessa in panchina, così come Sutalo.

Consigliati: Bellanova, Caprari, Joao Pedro

Sconsigliati: Grassi, Gunter, Marin

Scommessa: Cragno

Squalificati: nessuno

Napoli-Sassuolo

Spalletti riabbraccia Elmas e probabilmente anche Di Lorenzo, niente da fare invece per Lobotka. In mediana la coppia Anguissa e Ruiz, Mertens ancora titolare a scapito di uno Zielinski sempre più abulico.

Formazione tipo per Dionisi, con Chiriches e Ferrari coppia centrale di difesa e i soliti quattro tenori in attacco.

Consigliati: Berardi, Mertens, Osimehn

Sconsigliati: Chiriches, Mario Rui, Muldur

Scommessa: Kyriakopoulos

Squalificati: nessuno

Sampdoria-Genoa

Squalificato Rincon, al suo posto ci sarà Ekdal in regia. Per il resto probabile conferma della formazione vista a Verona, con Sabiri seconda punta in appoggio a Caputo e Thorsby e Candreva sulle fasce. Unico dubbio il terzino sinistro, con Murru che stavolta appare in vantaggio su Augello.

Blessin potrebbe variare qualcosa rispetto alla formazione iniziale vista contro il Cagliari. Destro dovrebbe iniziare di nuovo dalla panchina, con Ekuban punta centrale e il terzetto Gudmundsson Melegoni e Portanova a supportarlo. Più Hefti che Frendrup da terzino destro.

Consigliati: Candreva, Caputo, Destro

Sconsigliati: Amiri, Sturaro, Vieira

Scommessa: Portanova

Squalificati: Rincon

Spezia-Lazio

Erlic squalificato, a sostituirlo sarà Hristov. In attacco Verde titolare con Kovalenko inizialmente in panchina, Manaj il centravanti.

Marusic titolare al posto di Radu, al centro più Patric che Luiz Felipe al fianco di Acerbi. Sempre fermo Pedro, Zaccagni ancora titolare.

Consigliati: Immobile, Milinkovic, Verde

Sconsigliati: Leiva, Nikolaou, Reca

Scommessa: Agudelo

Squalificati: Erlic

Juventus-Venezia

Vlahovic torna titolare, Morata sulla sinistra e Dybala trequartista, con Bernardeschi sulla destra. Pellegrini potrebbe essere preferito ad Alex Sandro come terzino sinistro.

Esordio di Soncin in panchina al posto dell’esonerato Paolo Zanetti, che dovrebbe rilanciare Caldara e Crnigoj dall’inizio. Henry e Aramu sicuri del posto in attacco, mentre Okereke potrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Nani.

Consigliati: Bonucci, Dybala, Vlahovic

Sconsigliati: Caldara, Ceccaroni, Maenpaa

Scommessa: Zakaria

Squalificati: nessuno

Empoli-Torino

Squalificato Bandinelli, al suo posto spazio all’ex di turno Benassi. In difesa conferma per Viti e Luperto, Pinamonti in attacco non si tocca ma stavolta al suo fianco dall’inizio ci sarà Di Francesco.

Dubbio Pjaca per Juric, se non dovesse farcela pronto Pobega. Sanabria confermato titolare con Belotti di nuovo in panchina. Torna Izzo ma in difesa stavolta potrebbe esserci Djidji.

Consigliati: Bajrami, Bremer, Sanabria

Sconsigliati: Djidji, Luperto, Parisi

Scommessa: Praet

Squalificati: Bandinelli

Milan-Fiorentina

Bennacer in forte dubbio, al massimo andrà in panchina. In mezzo dunque conferma per la coppia Kessie-Tonali, con Diaz trequartista. Messias favorito su Saelemaekers sulla destra, Giroud titolare con Ibra pronto a subentrare nella ripresa.

Cabral si riprende il posto da titolare come centravanti mandando Piatek in panchina. Odriozola e Torreira tornano dal primo minuto, così come Igor.

Consigliati: Giroud, Leao, Torreira

Sconsigliati: Duncan, Kessie, Martinez Quarta

Scommessa: Saponara

Squalificati: nessuno

Udinese-Inter

Makengo squalificato e Beto ancora indisponibile, queste le brutte notizie per Cioffi, il quale però ritrova Perez dopo la squalifica. Deulofeu e Success in attacco, Pereyra prova il recupero ma difficilmente sarà titolare.

Problemi di formazione per S.Inzaghi che dopo la beffarda sconfitta di Bologna dovrà fare a meno degli infortunati Gosens e Bastoni e dello squalificato Calhanoglu. In difesa ci sarà D’Ambrosio, Vidal sostituirà il turco in mezzo al campo, in avanti torna Dzeko in coppia con Martinez.

Consigliati: Deulofeu, Dzeko, Martinez

Sconsigliati: Becao, Vidal, Walace

Scommessa: Dumfries

Squalificati: Calhanoglu, Makengo

Roma-Bologna

Mourinho pensa a qualche cambio in vista del ritorno in Conference contro il Leicester. Sulla destra potrebbe esserci Maitland Niles, in difesa Kumbulla potrebbe far rifiatare Smalling. Abraham e Zaniolo in attacco, in mezzo al campo Veretout titolare.

Nessun cambio tra i felsinei, con la conferma della formazione capace di battere l’Inter mercoledì scorso.

Consigliati: Abraham, Arnautovic, Hickey

Sconsigliati: Kumbulla, Soumaoro, Veretout

Scommessa: Zalewski

Squalificati: Oliveira

Atalanta-Salernitana

Gasperini recupera Malinovski e Toloi, il primo partirà dalla panchina mentre il secondo sarà titolare al posto del giovane Scalvini. In attacco conferma per il tandem Muriel-Zapata, Pasalic il trequartista.

Verdi recuperato e titolare, in attacco intoccabile Djuric. A sinistra Ruggeri favorito su Zortea.

Consigliati: Djuric, Muriel, Zapata

Sconsigliati: Djimsiti, Fazio, Gyomber

Scommessa: Koopmeiners

Squalificati: nessuno