Inter, chi sostituirà Chalanoglu squalificato contro l’Udinese

Il centrocampista turco è stato ammonito contro il Bologna e in virtù della diffida salterà la delicata partita contro l’Udinese per squalifica.

L’inter per tentare di restare attaccata allo scudetto nella partita contro l’Udinese dovrà fare a meno di Hakan Chalanoglu. Il turco è stato ammonito contro il Bologna e in virtù della diffida sarà squalificato contro i bianconeri. Un bel problema per Simone Inzaghi che quindi non potrà contare sul suo fantasisita.

Per prendere il suo posto in pole c’è Roberto Gagliardini, questo perché Arturo Vidal è ancora alle prese con l’infortunio rimediato nel derby ed è ancora in dubbio per il rientro per domenica e perché Vecino sembra ormai fuori dai radar. Inzaghi conta di recuperare anche Handanovic, mentre difficile che possano rientrare Gosens e Caicedo.