Inter: Marotta non ha dubbi sul suo futuro, resta

Il dirigente dell’Inter ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna dicendo come la squadra non mollerà fino alla fine, e confermando il tecnico anche per il prossimo anno.

Il giorno dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna, a parlare è l’Ad dei nerazzurri Beppe Marotta, in occasione di un convengo organizzato dal giornale Il Foglio. Queste le sue parole

Sullo Scudetto: “Abbiamo perso una battaglia, non la guerra. Dobbiamo cercare di ricomporci: siamo incazzati, non depressi. Quattro partite, nel calcio di oggi, non sono scontate come negli anni ’70 o ’80. Anche la squadra che non ha nulla da dire, può dire la sua”.

Su Inzaghi: “Siamo molto felici di Simone. Sta facendo molto bene, ha margini di crescita molto importanti. Può essere tra i migliori in circolazione, considerata la sua età”.

Sulle aspettative ad inizio stagione: “C’è stata una scossa molto forte, sono andati via giocatori, tranne Eriksen (e non dipendeva da lui). Lukaku e Hakimi hanno espresso il desiderio di andare altrove e noi avevamo sostenibilità attraverso queste operazioni di mercato. Abbiamo operato come negli altri anni precedenti, cercando di mettere su una squadra competitiva, con un allenatore giovane ed emergente come Inzaghi che sta rispondendo pienamente alle nostre esigenze. Stiamo lottando per lo scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in finale di Coppa Italia e siamo molto contenti. Siamo molto contenti, speriamo ci siano 2 ciliegine. E lo si deve alle strutture e alla solidità del club”.