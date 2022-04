Lazio, è caccia al numero 1 per il prossimo anno

Uno dei primi obiettivi della Lazio del prossimo anno è la ricerca del nuovo portiere titolare, ecco alcuni nomi che stanno girando in queste ore.

Per il prossimo anno Maurizio Sarri avrebbe chiesto a Claudio Lotito un nuovo estremo difensore per difendere i pali della sua Lazio. Il profilo che avrebbe delineato il tecnico toscano sarebbe un portiere giovane e di prospettiva, molto bravo nel gioco con i piedi, perfetto per il suo gioco.

Secondo il Corriere dello Sport in cima alla lista ci sarebbe Sergio Rico, portiere in forze al Maiorca ma di proprietà del Paris Saint Germain. Se i parigini non dovessero chiedere una cifra superiore ai 10 milioni per il classe 1994, ecco che potrebbe diventare lui il nuovo portiere della Lazio. In seconda battuta ci sarebbe il giovane Carnesecchi, in prestito alla Cremonese, di proprietà dell’Atalanta. Per lui gli orobici chiedono 15 milioni. Gli altri nomi sono Vicario dell’Empoli e Provedel dello Spezia.