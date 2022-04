Milan, il giocatore corre verso il recupero

Dopo l’intervento al ginocchio il giocatore ha ripreso a correre a Milanello e fissa la data per il ritorno in campo.

Nell’allenamento di ieri del Milan in vista della partita contro la Fiorentina si è rivisto in campo Alessandro Florenzi. Il terzino è fuori da due mesi e mezzo a causa dell’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico.

Florenzi ieri ha ripreso a correre e ha iniziato un programma di preparazione per poter tornare in campo. La data fissata sarebbe quella dell’8 maggio quando il Milan andrà a giocare a Verona. Tocca però vedere se le condizioni di Florenzi saranno tali da poterlo vedere subito in campo viste le poche partite che mancano alla fine.