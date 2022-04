Milan, Investcorp starebbe pensando ad uno stadio tutto rossonero

Oltre ad un mercato importante tra gli obiettivi di Investcorp per il nuovo Milan ci sarebbe quello di realizzare uno stadio solo per il Diavolo.

Tra pochi giorni la trattativa tra il fondo Elliott e il fondo del Bahrain Investcorp arriverà ad una conclusione con il Milan che diventerà di proprietà degli arabi. Il fondo vuole subito presentarsi con due ottimi regali molto graditi dai tifosi rossoneri: il primo è un budget per il mercato estivo da 300 milioni; il secondo sarebbe uno stadio solo del Milan.

Infatti secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport uno numero uno di Investcorp Mohammed Alardhi considera fondamentale per un club avere uno stadio tutto suo. Certamente i sauditi sono a conoscenza del progetto che il Milan sta portando avanti insieme all’Inter per il nuovo stadio in comunione, ma sembrerebbe che con il loro arrivo Invescorp potrebbe ribaltare tutto.