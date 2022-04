Mino Raiola non è morto e twitta dall’ospedale

Nel pomeriggio di ieri era stata lanciata la notizia, fortunatamente falsa, della morte del procuratore Mino Raiola, che dall’ospedale ci ha tenuto a rispondere a chi lo ha dato per morto.

Nel primo pomeriggio di ieri, alcune tra le testate più note del panorama giornalistico italiano avevano dato la notizia che il noto procuratore Mino Raiola, agente di giocatori del calibro di Ibrahimovic, Halland ed in passato di Pavel Nedved, fosse morto. Fortunatamente, il dottor Zangrillo, medico dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato il procuratore, ha smentito la notizia, dicendo che le condizioni di Raiola sono gravi, ma è vivo.

A far sapere a tutti che è vivo, ci ha pensato il diretto interessato in persona, pubblicnado un tweet dal reparto dove è ricoverato. Questo il testo: ““Stato di salute attuale per chi si chiede: incazzato la seconda volta in 4 mesi mi uccidono. Sembrano anche in grado di resuscitare”.