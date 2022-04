Premier League, ufficiale l’allenatore ha rinnovato con il club

Il tecnico tedesco siederà ancora sulla panchina, prolungando il suo contratto e di tutto il suo staff, fino al 2026.

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata: Jurgen Klopp ha rinnovato il suo contratto con il Liverpool. L’avventura dell’allenatore tedesco sulla panchina dei reds è stata prolungata, il tecnico aveva il contratto in scadenza nel 2024 ed ha rinnovato, compreso il suo staff, fino al 2026. Ad annunciare il rinnovo del contratto è stato lo stesso Klopp con un video, dicendo come “Questo è il mio posto”.

Il Liverpool ha affidato la sua guida tecnica a Klopp nel 2015, prendendolo da Borussia Dortmund, con il quale ha vinto una Bundensliga, quando la squadra inglese era ottava in classifica. In poche stagioni con l’attuale allenatore è arrivato vincere tutto e di nuovo quest’anno è in lotta per le competizioni più importanti