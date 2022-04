Sarà lui il prossimo numero 10 della Juventus

Con la partenza di Paulo Dybala alla Juventus resta scoperto il numero di maglia più pesante, ecco chi dovrebbe prenderla la prossima stagione.

Per la prossima stagione la Juventus resterà senza numero 10. L’attuale numero infatti è sulle spalle dell’argentino Paulo Dybala che però a fine stagione andrà via da Torino, sembrerebbe che la sua prossima destinazione sia l’Inter. Resta quindi senza proprietario la maglia più prestigiosa del club.

Secondo la Gazzetta dello Sport la società starebbe pensando di affidare il numero 10 a Federico Chiesa per la prossima stagione. Chiesa non incarna proprio lo spirito del 10 come talento e classe, è più un 7 o un 11 detta alla vecchia maniera, ma incarna alla perfezione i valori del club come il non mollare mai e lottare fino alla fine come dice lo slogan dei bianconeri.