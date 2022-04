Stadio Milan-Inter, Scaroni: “Possibile fuori da Milano”

Il presidente del Milan Scaroni ha detto come l’ipotesi che lo stadio venga costruito fuori da Milano è un’ipotesi sempre più realistica.

Il presidente del Milan Scaroni intervenuto nel corso del convegno Il Foglio a San Siro’ ha affermato come la probabilità che lo stadio venga costruito fuori dal comune di Milano prende sempre più piede. Un altro importante segnale quello dato dalle società nei confronti del comune di Milano che non sembra voler accelerare i tempi burocratici per avviare i lavori.

Queste le sue parole: “Lo stadio? Quando parliamo di fuori Milano, parliamo di un fuori Milano relativo. Non stiamo pensando di andare a 50 km da Milano, sarebbe una zona che i milanesi considerano parte della loro città anche se ha un’amministrazione diversa”. Il presidente sembra alludere chiaramente a Sesto San Giovanni, poi ha continuato: “Ogni giorno che passa questa ipotesi B diventa sempre più realistica”.