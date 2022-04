Napoli Sassuolo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il quart’ultimo turno di campionato si aprirà con la sfida tra Napoli e Sassuolo. I partenopei hanno abbandonato le residue chance di scudetto dopo la rimonta subita a opera dell’Empoli. Il colpo è stato duro, ma la banda di Spalletti deve ricominciare a vincere per resistere all’assalto della Juventus al terzo posto. Il Sassuolo viene proprio dalla sconfitta interna contro i bianconeri al termine di una gara dominata per larghi tratti. E i neroverdi vogliono riscattarsi proprio contro gli azzurri.

Napoli Sassuolo, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Defrel; Scamacca

Napoli Sassuolo, i precedenti

In 8 precedenti a Napoli, ci sono state 5 vittorie dei padroni di casa, 2 pareggi e 1 affermazione ospite. Quest’ultima arrivò proprio lo scorso anno, alla sesta giornata, quando il Sassuolo vinse per 2-0 grazie alle reti di Locatelli e Maxi Lopez. Prima, una lunga striscia di risultati utili consecutivi tra cui spicca la vittoria in rimonta per 3-1 della stagione 15/16: al primo anno di Sarri, il gol di Callejon e la doppietta di Higuain furono indispensabili per recuperare l’iniziale vantaggio di Falcinelli e rimanere primi in classifica.

Napoli Sassuolo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.