Sampdoria Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

All’improvviso la situazione nelle zone basse di classifica in serie A è completamente cambiata. Grazie alle vittorie di Genoa e Salernitana nell’ultimo turno, infatti, Cagliari e Sampdoria devono ancora stare attente. E il derby di Genova sarà caldissimo. I rossoblu hanno ritrovato fiducia e credono nella disperata impresa, mentre i blucerchiati sono più che mai spaventati e senza la verve che servirebbe. Non è possibile fare previsioni per un derby che nessuno vorrà perdere, ma nel quale anche un pareggio non servirebbe a nessuno.

Sampdoria Genoa, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Sensi, Augello; Sabiri, Caputo

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro

Sampdoria Genoa, i precedenti

In 77 derby disputati in serie A, i blucerchiati hanno prevalso in 30 occasioni, ci sono stati 29 pareggi e 18 vittorie genoane. All’andata, in questa stagione, finì 1-3 per la Samp con le reti di Caputo e Gabbiadini e l’autorete di Vanheusden (per il Genoa segnò Destro). Ma, come atmosfera, questo derby ricorda quello della stagione 10/11 quando il Genoa vinse per 2-1 grazie alle reti di Floro Flores e di Boselli (a tempo scaduto) condannando praticamente i rivali cittadini alla retrocessione. Una prospettiva che si sogna da entrambe le parti.

Sampdoria Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.