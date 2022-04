Spezia Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Spezia e Lazio sono entrambe reduci da una sconfitta nelle precedente giornata di campionato. Lo Spezia ha perso contro il Torino per 2-1, ma Thiago Motta può comunque sorridere guardando gli 8 punti di margine sulla zona rossa. La Lazio ha invece subito una dolorosa sconfitta nel finale contro il Milan che ha lasciato la squadra di Sarri al sesto posto, dietro alla Roma. I biancocelesti vogliono piazzare però un finale di stagione in crescendo con un Immobile che vuole ancora conquistare il trono di capocannoniere.

Spezia Lazio, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Spezia Lazio, i precedenti

In casa dei liguri c’è solo il precedente dello scorso anno in serie A. La Lazio riuscì a imporsi per 2-1 grazie al doppio vantaggio di Immobile e Milinkovic Savic, recuperato solo parzialmente da Nzola). All’andata, all’Olimpico di Roma, i biancocelesti hanno invece passeggiato per 6-1 nella seconda giornata di campionato con le reti di Immobile (tripletta), Hysai, Felipe Anderson e Luis Alberto.

Spezia Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).