Juventus Venezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la vittoria nel finale di gara contro il Sassuolo, la Juventus può guardare con serenità al quarto posto, praticamente raggiunto. Per la matematica certezza, però, serviranno i 3 punti anche contro il Venezia. I lagunari sono l’ultima forza in graduatoria e l’avvicendamento in panchina tra Zanetti e Soncin è parso in ritardo per poter cambiare il corso della storia. Allegri vuole invece tenere sulla corda tutta la squadra anche per arrivare al meglio alla finale di coppa Italia contro l’Inter.

Juventus Venezia, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Kean; Vlahovic

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke

Juventus Venezia, i precedenti

In 12 precedenti a Torino, il Venezia non ha mai vinto con la Juventus che ha raccolto 10 vittorie e due pareggi. Gli ospiti non strappano punti in trasferta dagli anni ’40: l’ultima sfida, relativa alla prima giornata della stagione 01/02, si concluse con un poker bianconero. Era la prima partita del Lippi bis e andarono a segno Trezeguet e Del Piero, entrambi con una doppietta.

Juventus Venezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).