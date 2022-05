Milan Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo l’inattesa vittoria del Bologna nel recupero di campionato contro l’Inter, il Milan è riuscito a rimanere saldo al primo posto in classifica. Non è però ancora finita perché i rossoneri non avranno un calendario semplice da qui alla fine della stagione. Il primo impegno è quello contro la Fiorentina che Tonali e compagni non potranno sbagliare. Pioli si trova di fronte al suo passato, sperando che non gli metta i bastoni tra le ruote. I viola hanno però bisogno di riscatto dopo le 3 sconfitte subite nel giro di una settimana tra Coppa Italia (contro la Juventus) e campionato (contro Salernitana e Udinese).

Milan Fiorentina, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez

Milan Fiorentina, i precedenti

In 81 precedenti a San Siro, ci sono stati 48 successi del Milan, 20 pareggi e 13 vittorie della Fiorentina. Lo scorso anno la gara venne risolta dalle reti di Romagnoli e Franck Kessie, mentre due anni fa furono i viola a prevalere per 3-1. La Fiorentina si portò addirittura sul triplo vantaggio grazie alle reti di Ribery, Castrovilli e Pulgar con Leao che segnò nel finale il gol della bandiera.

Milan Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.