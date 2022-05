Roma Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Mourinho non vuole lasciare punti per strada in campionato

La domenica di serie A si chiude con la sfida dell’Olimpico tra Roma e Bologna. Mourinho, dopo la semifinale di Conference contro il Leicester, ha sottolineato l’importanza della sfida ai felsinei per mantenere il quinto posto in classifica, che vale l’accesso alla prossima Europa League. Mancherà però Mkhitaryan e sarà un’assenza pesante anche nell’ottica del ritorno contro gli inglesi. A Roma, inoltre, arriverà un Bologna rivitalizzato dai recenti risultati e in particolare dalla vittoria contro l’Inter.

Roma Bologna, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic

Roma Bologna, i precedenti

In 73 precedenti nella capitale, la Roma ha vinto in 32 occasioni con 22 pareggi e 19 vittorie del Bologna. Lo scorso anno decise una rete di Borja Mayoral per la vittoria di misura dei giallorossi. L’anno prima furono invece i felsinei a prevalere per 2-3 grazie alla doppietta di Musa Barrow e al gol di Orsolini.

Roma Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.