Udinese Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

L'Inter deve riprendersi dal duro colpo subito in trasferta a Bologna

La sconfitta contro il Bologna nel recupero di campionato è stata l’ennesima giravolta di un campionato avvincente e incerto fino alla fine. Sfumata la possibilità di sorpasso sul Milan, l’Inter deve ora vincere le 4 partite rimanenti e sperare in un passo falso dei cugini. Bisognerà cominciare dalla trasferta di Udine, contro una delle squadre più in forma del campionato, l’Udinese. La formazione di Cioffi ha infatti vinto 4 delle precedenti 6 partite, segnando la bellezza di 17 gol in questo lasso di tempo.

Udinese Inter, le probabili formazioni

Udinese

Inter

Udinese Inter, i precedenti

In 48 partite giocate in Friuli, l’Udinese ne ha vinte 11, l’Inter 21 e ci sono stati 16 pareggi. Lo scorso anno finì 0-0, ultimo di una serie di 8 risultati utili consecutivi dei nerazzurri. L’ultimo successo dell’Udinese risale infatti alla stagione12/13 quando i bianconeri rifilarono un secco 3-0 alla formazione allenata da Stramaccioni con le reti di Di Natale e Muriel. Dopo di che ci sono stati altri 8 precedenti con 6 vittorie dell’Inter e 2 pareggi (con un parziale di 17 gol segnati dai nerazzurri e 2 subiti).

Udinese Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su