Atalanta Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sarà una sfida importante per entrambe le squadre quella che chiude la giornata di serie A. L’Atalanta è in piena corsa per l’Europa ed è a soli 3 punti dal quinto posto, occupato dalla Roma. Gasperini ha ritrovato quasi tutti i suoi titolari e Luis Muriel sta finendo la stagione in crescendo. Di fronte arriverà però una Salernitana che, dopo le ultime 3 vittorie di fila, è una delle squadre più in forma del campionato e può sperare ancora nella salvezza.

Atalanta Salernitana, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric

Atalanta Salernitana, i precedenti

In serie A, a Bergamo, c’è un solo precedente, relativo alla stagione 47/48, quando la gara terminò sul risultato di parità per 0-0. Lo stesso risultato dell’ultimo precedente, relativo alla serie B, che ci fu nella stagione 03/04. All’andata, a Salerno, la Dea prevalse per 1-0 grazie alla rete di Duvan Zapata.

Atalanta Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite).