Calciomercato Inter, rinnovo in standby: manca l’intesa con il giocatore

Il calciomercato dell’Inter inizia dai rinnovi dei suoi titolarissimi. Con uno di questi però manca l’intesa.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’estremo difensore dell’Inter, Samir Handanovic, presto incontrerà nuovamente la società nerazzurra per discutere del rinnovo. Il portiere sloveno, ex Udinese e Lazio, chiede due anni di contratto mentre il club meneghino vuole offrirne uno. Il motivo della decisione dell’Inter è dovuto al fatto che al termine della stagione al gruppo di Simone Inzaghi si unirà André Onana, portiere che si giocherà sin da subito un posto da titolare. Handanovic vuole restare ma non per essere l’ombra di un altro, bensì per giocarsi una maglia da titolare.