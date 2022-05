Le big d’Europa su Leao, la decisione di Investcorp: l’indiscrezione

Rafael Leao è finito nel mirino delle big d’Europa. La decisione di Investcorp.

Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato del futuro di Rafael Leao. “Ci sono già delle grandi che si interessano a Leao? C’erano anche l’anno scorso. Gli addetti ai lavori non guardano soltanto i numeri, che l’anno scorso potevano essere meno brillanti rispetto a questa stagione, ma guardano alle prestazioni, al fisico, la potenza, la tecnica”.

“Leao era già nel taccuino dei grandi club d’Europa”, prosegue Di Marzio. Allo stesso tempo la dirigenza del Milan, quando l’anno scorso qualche dubbio lo si poteva ancora avere, era convinto di avere un diamante grezzo e già l’anno scorso, quando qualcuno si era informato, Maldini e Massara hanno detto: “Tutti ma non Leao, è incedibile”. Penso sia lo stesso anche per quest’estate, a maggior ragione con l’ingresso di Investcorp: non credo che vorranno presentarsi con la cessione del loro miglior giocatore”.