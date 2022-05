Calciomercato Milan, il bomber lo porta Krunic: affare da 12 milioni

Si infiamma il calciomercato del Milan. Rade Krunic rientra in uno scambio che porterebbe il bomber alla corte di Pioli.

Le indiscrezioni delle ultime ore vedono il Milan nuovamente sulle tracce di Arkadiusz Milik, classe 1994, che ha vestito la maglia del Napoli (48 gol in 122 partite in quattro stagioni in Italia). Attualmente all’Olympique Marsiglia, in stagione Milik ha segnato 20 gol in 35 partite tra Ligue 1, Europa League, Conference League e Coppa di Francia.

Il calciatore è sotto contratto fino al 30 giugno 2023 e può andare via per circa 20 milioni di euro. Cifra già ampiamente nel budget del club rossonero che potrebbe addirittura essere rivisitata al ribasso se nella trattativa fosse inserito il cartellino di Rade Krunić. Il centrocampista piace all’OM di Sampaoli e il Milan lo valuta 8 milioni. L’affare Milik dunque potrebbe chiudersi a 12 milioni di euro.